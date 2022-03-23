Россиянам предложили туры в Ташкент для оформления Visa и Mastercard

Российская компания «Веди Групп», объединяющая туроператоров Москвы и Екатеринбурга, предложила своим клиентам «новый эксклюзивный тур». Компания намерена привозить россиян в Узбекистан для открытия карт Visa и Mastercard, сообщает Новости Узбекистана.

После введения санкций эти платежные системы объявили о приостановке всех операций в России. С 6 марта Visa и Mastercard, выпущенные в РФ, работают внутри страны, но за ее пределами транзакции по картам недоступны.

Банковские карты, открытые в Ташкенте, помогут россиянам обойти эти ограничения и свободно применять безналичный расчет за границей для оплаты товаров и услуг. При этом никаких документов, кроме загранпаспорта, не потребуется.

«Веди Групп» намерена также обеспечить клиентам трансфер до гостиницы и до банка, проживание на выбор в четырехзвездочных отелях, помощь сотрудника компании при посещении банка, услуги курьера.

Рейсы на самолетах Uzbekistan Airways и Uzbekistan Express планируются из Екатеринбурга, Москвы, Казани, Уфы и Минеральных Вод. Заезды будут вестись ежедневно с 4 апреля по 23 октября.

Стоимость тура в Ташкент составит 23 000 рублей (около 2,55 миллиона сумов) на человека при двухместном размещении за две ночи, однако эта сумма не учитывает медицинскую страховку (700 рублей), экскурсии и авиаперелет. Билет из Екатеринбурга стоит от 47 000 рублей, Москвы — от 28 000 рублей, Минеральных Вод — от 42 100 рублей, Уфы — от 43 100 рублей, Казани — от 42 800 рублей.

В общей сложности поездка обойдется россиянам в сумму от 51 000 до 70 000 рублей (5,65-7,76 миллиона сумов) без учета дополнительных трат.