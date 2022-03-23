РосСМИ: депутатам "Единой России" запретили покидать РФ без разрешения
Депутаты Государственной Думы от партии Владимира Путина "Единая Россия" теперь не могут покидать пределы страны. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Деловая столица.
Так, теперь для того, чтобы выехать из России, депутаты должны подать на имя руководителя фракции заявление, в котором будет указана страна, которую они собираются посетить, а также сроки и цель выезда.
В распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.