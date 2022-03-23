РосСМИ: депутатам "Единой России" запретили покидать РФ без разрешения

Депутаты Государственной Думы от партии Владимира Путина "Единая Россия" теперь не могут покидать пределы страны﻿. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Деловая столица.

Так, теперь для того, чтобы выехать из России, депутаты должны подать на имя руководителя фракции заявление, в котором будет указана страна, которую они собираются посетить, а также сроки и цель выезда.

В распоряжении подчеркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.