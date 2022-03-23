Глава Сумской ОВА: Тростянец в огне со вчерашнего вечера
В Тростянце Сумской области, где уже около двух недель продолжается фактическая оккупация вооруженными силами РФ, вчера поздно вечером начался сильный пожар из-за активных боев. Пожар продолжался всю ночь, и погасить его не могут до сих пор.
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на своем официальном Телеграм-канале.
"Ад вокруг Тростянца – всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы. В результате боевых действий вчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар погасить невозможно. Орки не пускают ГСЧС потушить огонь", – написал Живицкий.