Глава Сумской ОВА: Тростянец в огне со вчерашнего вечера

В Тростянце Сумской области, где уже около двух недель продолжается фактическая оккупация вооруженными силами РФ, вчера поздно вечером начался сильный пожар из-за активных боев. Пожар продолжался всю ночь, и погасить его не могут до сих пор.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий на своем официальном Телеграм-канале﻿.