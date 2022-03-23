Чаус: разрушение моста в Чернигове не помешает поставлять гумпомощь

Разрушение российскими оккупантами автомобильного моста через Десну в Чернигове не помешает поставкам гуманитарной помощи городу.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Это не мешает нам поставлять гуманитарную помощь в Чернигов, мы обеспечиваем город продуктами питания и всем необходимым" , — отметил он.

Чаус добавил, что после победы над Россией обязательно построят новый мост.

Ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял Чернигов с Киевом. В результате удара упал один из пролетов моста.



