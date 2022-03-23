Большая часть отелей в Украине приостановила свою работу

Премиум-отели в Одессе повысили цены на проживание на 10−15%, сообщает Новое время.

Некоторые расположены в зоне боевых действий или вблизи от них, также во многих случаях сотрудники уехали из города или страны, говорит основатель сети отелей Ribas Hotels Артур Лупашко.

"По нашей предварительной оценке, на данный момент работает не более 15% общего номерного фонда Украины" , — говорит он.

Ценовая политика гостиниц отличается. Некоторые отели предоставляют бесплатное проживание, другие — продают номера по себестоимости или повысили цены из-за высокого спроса. К последним относятся многие премиум-отели Одессы, стоимость размещения в которых выросла на 10−15%, говорит Лупашко.

Отели Ribas Hotels работают в Одессе, Луцке и Буковеле. Номера продаются по себестоимости. Их в основном снимают женщины с детьми, IT-специалисты и предприниматели, которые временно перенесли туда свои бизнесы.

"У нас они в безопасности, что позволяет им продолжать работать. Это как раз та цепочка, которая сейчас важна для экономики страны" , — подчеркнул Артур Лупашко.

Команда Ribas Hotels Group организовала штаб помощи армии и территориальным оборонам. За три недели работы удалось собрать почти миллион гривен, которые направлены на закупку амуниции, продуктов питания и других критически важных средств для обеспечения территориальной обороны Одессы, Николаева, Херсона.