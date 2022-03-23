Глава Харьковской ОВА сообщил о ситуации в области

В Харьковской области продолжаются ожесточенные бои, а населенные пункты региона подвергаются частым обстрелам со стороны оккупантов.

Об этом во время телемарафона рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Харьков. 32 обстрела за ночь. Город обстреливали из танков, реактивных систем залпового огня и артиллерии. Пострадал район города Северная Салтовка. После неудачных попыток штурма Харькова враг терроризирует город и районные центры артобстрелами.

Лозовая. Повреждены около 20 домов, школа, детский сад. Восемь гражданских получили повреждения, цифра уточняется, поскольку еще разбирают завалы.

Изюм. Был запланирован "зеленый" коридор, однако оккупанты его не подтвердили. Фактически враг держит город в осаде, активно концентрирует войска именно в этом районе. Сегодня ночью ВСУ нанесли здесь существенные потери оккупантам. Город обстреливают авиацией.

Волчанск. Город находится под временной оккупацией, вчера оккупанты пытались устроить провокацию о якобы поддержке РФ, однако получили ответ, что этот город является украинским.