Зеленский: заработал официальный сайт для координации гуманитарной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании сайта help.gov.ua, с помощью которого каждый желающий может предоставить или получить гуманитарную помощь.

Об этом он рассказал в обращении, передает пресс-служба ОП.

По словам президента, только за две прошедшие недели в Украину поступило более 100 тысяч тонн гуманитарной помощи. Эти грузы быстро распределяются через специальные хабы для регионов. Но обращений по оказанию помощи – еще больше.