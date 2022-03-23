СМИ России сообщили об исчезновении Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть уже 12 дней. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Агентство".

Последний раз глава Минобороны РФ появлялся в новостях 11 марта. Тогда министерство сообщало, что Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

В тот же день Минобороны распространило видео, на котором Шойгу посещает Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где вручает государственные награды российским военнослужащим, которые воевали против Украины.

18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля, в котором говорится, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза "ход спецоперации в Украине" . Согласно сообщению, на заседании присутствовал в том числе Шойгу. Видео и фотографий с совещания не публиковалось.

В тот же день на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды. В сюжете говорилось, что событие произошло "сегодня" , однако картинка в сюжете совпадала с видео, опубликованным на сайте Минобороны 11 марта.

Последняя новость в профиле Шойгу на сайте Минобороны также датирована 11 марта.

До этого события с личным участием Шойгу происходили раз в несколько дней.

В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем, рассказал журналистам знакомый российского министра. Агентству не удалось получить оперативный комментарий Минобороны — все телефоны пресс-службы, указанные на сайте ведомства, утром в среду не отвечали.

Кроме того, после 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. В этот день на сайте ТАСС появилась новость, что Герасимов провел переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером.