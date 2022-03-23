РосСМИ: Лавров обвиняет Украину в затягивании переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что якобы украинская сторона на переговорах "постоянно меняет свою позицию". Об этом, со ссылкой на росСМИ, сообщает Украинская правда.

"Украинская сторона на переговорах с Россией постоянно меняет свою позицию. Заявления Киева о проведении референдума нацелены на то, чтобы затянуть переговорный процесс" , - сказал он.

Лавров также заявил, что США хотят максимально долго "держать Россию в состоянии боевых действий" и продолжать поставки оружия в Украину.