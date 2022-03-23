В ЦПД дали советы, как преодолеть эмоциональное истощение во время войны

Российское вторжение имеет свою "психологию", в которую входят информационно-психологические воздействия. Украинское общество уже прошло разные этапы восприятия. Но нашей психике нужно помочь пережить истощение.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит несколько полезных советов, как преодолевать эмоциональное истощение во время войны.

Как это сделать?

1. При любой возможности спать, даже если вам кажется, что не устали.

2. Употреблять больше воды.

3. Делайте информационные паузы в чтении новостей и просмотре соцсетей.

4. Старайтесь как можно меньше сожалеть о материальных вещах.

5. Составьте план того, что вы сделаете после нашей победы.

6. Вместо новостей говорите близким "Я тебя люблю" и обнимайте их.

7. Улыбка и шутки – лучшая защита от стресса.