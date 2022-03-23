Укрпочта доставила большинство пенсий за март: в каких регионах трудности

Не удалось полностью произвести выплаты в зонах, где проходят активные боевые действия. В компании пообещали сразу доставить пенсии, как только будут сформированы зеленые коридоры, сообщает UBR.

Государственная "Укрпочта" по состоянию на 22 марта доставила почти 80% мартовских пенсий на сумму 8,4 млрд грн. В большинстве регионов показатель выплат колеблется в пределах 93-99%, сообщила пресс-служба компании.

Доставку пенсий производят по всем регионам. Не удалось полностью доставить выплаты в зонах, где проходят активные боевые действия. Так, в Черниговской области выплаты составляют 16%, в Запорожской – 48%, Харьковской – 50%, Херсонской – 57%, Сумской – 60%.

В "Укрпочте" пообещали сразу доставить пенсии, как только будут сформированы зеленые коридоры в города, временно оккупированные войсками РФ или находящиеся под обстрелами.

Кроме того, многие украинцы из-за военных действий изменили места жительства и не оформили переадресацию. Это также влияет на процент выплат.

Большинство украинцев получили выплаты в отделениях "Укрпочты" или с помощью адресной доставки. Также поступило около 22 тыс. обращений на оформление переадресации выплат. По состоянию на 23 марта работают 4186 отделений госкомпании.

Напомним, "Укрпочта" доставляет пенсии временно перемещенным лицам в пределах Украины. Граждане могут самостоятельно оформить переадресацию.

Ранее в Пенсионном фонде сообщили, что направили на выплаты пенсий украинцам 47,1 млрд грн. По состоянию на 16 марта банки зачислили средства на счета 99,99% пенсионеров.