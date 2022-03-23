Энергоатом: АЭС продолжают работать и производить электроэнергию

Особо важные объекты АЭС находятся под усиленным наблюдением и контролем. Также усилен контроль и поставлена исключительная приоритетность вопросов безопасности ядерных установок, сообщает UBR.

Все четыре действующих атомных электростанции Украины по состоянию на 9:00 23 марта продолжают стабильно производить электроэнергию и обеспечивать необходимые объемы мощности для нужд страны. Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом".

По данным "Энергоатома", радиационное, противопожарное и экологическое состояние находится в пределах действующих норм. Усилен контроль и поставлена исключительная приоритетность вопросов безопасности ядерных установок.

"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем", – говорится в сообщении "Энергоатома" .

Напомним, Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 19 сутки находятся под контролем вражеских военных формирований.

20 марта на Чернобыльской АЭС прошла частичная ротация персонала и эвакуация лиц, которые находились на территории оккупированной станции. Удалось вывезти 64 человека. Персонал находился на рабочих местах около 600 часов. На замену отправились 46 добровольцев-работников станции.