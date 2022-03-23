НБУ призвал отключить от SWIFT российский центробанк

Национальный банк Украины призвал руководство международной системы SWIFT отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора" , — заявиил глава финансового регулятора Кирилл Шевченко.

В Нацбанке отметили, что этот шаг усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере.

Ранее советник президента Украины Олег Устенко заявил, что для Украины уже зарезервировали $300 млрд резервов ЦБ РФ для Украины.