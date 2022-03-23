ГУР: РФ готовится запретить выезд граждан из оккупированного Крыма

В Главном управлении разведки Украины сообщили о подтверждении информации о подготовке блокировки силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ.

Формальная причина таких действий – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".

Таким образом, власти России пытаются отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, которые незаконно переселились в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова, добавили в ГУР.

В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах беглецов – члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы, отметила разведка.