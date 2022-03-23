НПУ: полиция возобновила работу в Ирпене

Национальная полиция сообщила о возобновлении своей работы в Ирпене Киевской области, передает﻿ пресс-служба НПУ.

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций. Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирных жителей, которые еще остаются в Ирпене" , - говорится в сообщении. ﻿

Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города.

"Российские оккупанты и дальше беспощадно обстреливают Ирпень. Но полицейские продолжают служить, защищать и помогать мирным людям мирного города" , - сообщила полиция.