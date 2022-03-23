В России официально признали, что украли иностранные самолеты

За рубежом арестованы 78 российских гражданских самолетов. В свою очередь, РФ фактически признала кражу части лизинговых воздушных судов, принадлежащих иностранным собственникам, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

По его словам, за рубежом были арестованы 78 из имеющихся у РФ 1367 самолетов, еще 800 были переведены в российский реестр.

"Перевели (в российский реестр, — ред.) почти 800 машин. Страхуем их в российской страховой компании… Потеряли 78 машин" , — сказал Савельев.

Также министр фактически признал кражу Россией лизинговых самолетов, которые она не отдает по требованию владельцев (на видео).

Отвечая на вопрос, сможет ли РФ спустя какое-то время обслуживать эти борта на территории западных стран, министр сказал:

"Они не будут обслужены на Западе, их даже не выпустят, в силу того, что мы забрали чужую собственность".

По словам Савельева, РФ будет обслуживать эти самолеты самостоятельно. Вылетать они смогут «только в дружественные страны».