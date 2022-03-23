Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Комитет по вопросам налоговой политики Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить закон о гарантировании полной суммы банковских вкладов физическим лицам во время действия военного положения, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Так, комитет рекомендовал одобрить закон №5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине.

После окончания войны сумма предельного размера возмещения средств по вкладам вырастет до 600 тысяч гривен. Максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч грн.

Этот законопроект находится на рассмотрении в ВРУ еще с прошлого года и предусматривает, среди прочего, присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это был один из структурных маяков в Меморандуме с МВФ.

В последней версии, одобренной комитетом к войне, говорилось о постепенном повышении суммы гарантирования с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн и впоследствии до 600 тысяч грн.

Напоминаем:﻿ Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения.

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тысяч гривен, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк.