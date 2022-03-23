Зеленский призвал парламент Японии продолжать давить на Россию

Президент Владимир Зеленский призвал Японию продолжать давление на Россию и приобщиться к разработке новых инструментов и гарантий безопасности﻿. Об этом он заявил в видеообращении к парламенту Японии, сообщает Укринформ.

"Призываю объединять усилия государств Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мир. И остановила цунами своего жестокого вторжения в наше государство, в Украину. Нужно эмбарго на торговлю с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на российскую армию" , — сказал Зеленский.

Он напомнил, что Япония сразу начала работать для остановки войны, но в то же время подчеркнул необходимость еще больше помогать Украине.

Президент отметил, что сегодня именно Украина, государства-партнеры и антивоенная коалиция могут дать гарантии, что мировая безопасность не будет окончательно разрушена, а в мире будет существовать опора для свободы народов, для людей и сохранения разнообразия в обществах, для защищенности границ.

"Вы видите, что международные институции не сработали. Даже ООН и Совет безопасности. Что они могут? Они нуждаются в реформировании. Они нуждаются в инъекции честности. Чтобы стать действенными. Чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать" , — заметил он.

Зеленский подчеркнул, что нужно наработать новые гарантии безопасности.