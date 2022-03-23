Лавров: отправка миротворцев в Украину столкнет напрямую РФ с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.﻿ Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что оно никогда не должно состояться в принципе" , — сказал он.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

Ранее вице-премьер Польши и глава правящей партии страны Право и справедливость Ярослав Качиньский во время визита в Киев призвал отправить в Украину миротворческую миссию НАТО.