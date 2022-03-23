Страны Балтии и Польша призвали ЕС остановить грузоперевозки в Россию и Беларусь

Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Евросоюз запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь и из них, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций Литвы.

"Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, а Европейский Совет решает рассмотреть дальнейший ответ Европы России и Беларуси, мы призываем к дополнительным мерам в сфере автомобильного и морского транспорта".

Запрет на российские и белорусские буксиры и их вход в порты будут иметь наибольший эффект, если будут приняты на уровне ЕС. Действия агрессора Путина должны получить жесткий, сплоченный и жесткий ответ со стороны ЕС здесь и сейчас", — заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис .

Как сообщалось, на польско-белорусской границе заблокировано 950 грузовиков с товарами для России и Беларуси.