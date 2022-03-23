Психологи рассказали, как помочь человеку, пережившему плен или осаду

Психологи рассказали, как помочь близкому человеку, пережившему плен или осаду﻿. Об этом, со ссылкой на канал "Психологическая поддержка", сообщает Деловая столица.

Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни людей, которые находились в плену или осаде, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила.

Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но и не следует досаждать расспросами.

Не следует пытаться быстро перевести внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен осознавать, что с ним действительно что-то произошло, должен выразить свою реакцию.

Если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что нерешенная психологическая проблема усугубляется и потом обязательно проявится снова.

Не мешайте выговориться. Не надо останавливать, даже если человек снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым по нескольку раз.

Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться. Будет уместным обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним – близкие люди.

Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть его. Очень полезно, если человек жестикулирует, топает ногами и тому подобное.

Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.

Если вы видите, что состояние близкого человека очень нестабильно или ухудшается, инициируйте обращение к специалисту.