Психологи рассказали, как помочь человеку, пережившему плен или осаду
Психологи рассказали, как помочь близкому человеку, пережившему плен или осаду. Об этом, со ссылкой на канал "Психологическая поддержка", сообщает Деловая столица.
Чтобы облегчить возвращение к нормальной жизни людей, которые находились в плену или осаде, их родственникам и знакомым рекомендуется соблюдать следующие правила.
Нельзя делать вид, что ничего не произошло, но и не следует досаждать расспросами.
Не следует пытаться быстро перевести внимание пострадавшего на что-то другое. Человек должен осознавать, что с ним действительно что-то произошло, должен выразить свою реакцию.
Если человек говорит, что он в полном порядке, это может означать, что нерешенная психологическая проблема усугубляется и потом обязательно проявится снова.
Не мешайте выговориться. Не надо останавливать, даже если человек снова и снова рассказывает свою историю по очереди всем членам семьи и знакомым по нескольку раз.
Во время рассказа поощряйте выражение чувств. Если рассказчик начинает плакать – не останавливайте его, дайте выплакаться. Будет уместным обнять человека, дать ему физически почувствовать, что рядом с ним – близкие люди.
Мужчины в таких случаях часто выражают свою реакцию в виде гнева. Не мешайте выплеснуть его. Очень полезно, если человек жестикулирует, топает ногами и тому подобное.
Нельзя надолго оставлять пострадавшего одного, позволяя ему замыкаться в себе.
Если вы видите, что состояние близкого человека очень нестабильно или ухудшается, инициируйте обращение к специалисту.