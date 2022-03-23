НБУ и Нацбанк Польши заключили соглашение об валютном свопе на $1 млрд

Нацбанк Украины и Нацбанк Польши подписали договор об совершении сделки валютный своп гривня/доллар США в объеме до $1 млрд в эквиваленте, сообщает Новое время.

Решение о проведении валютного свопа с Украиной было принято правлением Нацбанка Польши в первый день нападения РФ на Украину — 24 февраля 2022 года. С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции, сообщили в НБУ.

Договор об осуществлении валютного свопа вступил в силу 21 марта. Срок действия соглашения — один год с возможностью пролонгации.

"Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Нацбанком Польши. Вырученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия" , — заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Ранее сообщалось, что НБУ призвал отключить от SWIFT российский центробанк.