Японская Sharp решила приостановить поставки техники в РФ из-за вторжения в Украину, сообщает UBR.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В компании отметили, что будут продолжать следить за ситуацией. Sharp поставляла в Россию бытовую и климатическую технику, а также решения для визуализации и печати.

"Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за последствий конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры" , – отметили в компании.

На российском рынке Sharp была представлена бытовой и климатической техникой, а также решениями для визуализации и печати.

По данным Йельского университета, с начала войны более 400 компаний заявили об уходе из России. Среди них производители электроники и техники – LG Electronics, Samsung, Dell.