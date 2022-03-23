В МИД РФ заявили об "обмене пленными" с Украиной: Верещук опровергла

По состоянию на 23 марта Украина не проводила обмен военнопленных с Российской Федерацией. Об этом министр по реинтеграции ВОТ Ирина Верещук сообщила в комментарии журналистам, сообщает Деловая столица.

"По состоянию на данный момент никаких обменов мы не проводили, то, что представляет РФ, не соответствует действительности" , — отметила Верещук.

Ранее в МИД страны-агрессора сообщили, что Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами. Детали не уточнялись.