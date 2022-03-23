Генштаб: подразделения РБ частично возвращаются в пункты постоянной дислокации

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины, отмечается в сообщении.

На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, однако, из-за ограниченных сил, успеха не имели и были вынуждены отойти. Продолжается воздушная разведка, наращиваются средства противовоздушной обороны и осуществляется минирование подступов к позициям своих войск.

В Северском регионе, из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений. На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минуют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава.

В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений, сообщили украинские военные.

На Донецком направлении целью российской армии остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов у врага нет, несет потери, пытается нарастить группировку перебрасыванием дополнительных сил в район Извариного и проведением принудительной мобилизации гражданского населения так называемых "республик" на временно оккупированных территориях Донбасса.

На Таврическом направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений армии РФ, сообщает Генштаб.

На Южнобужском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

Противник деморализован, имеет значительные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением. Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти.

Группировка Воздушных Сил ВСУ продолжает прикрытие наземной группировки и важных объектов инфраструктуры, производит отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника.