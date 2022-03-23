Bloomberg: ЕС одобрил передачу Украине засекреченной информации

Евросоюз утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, например спутниковыми снимками.﻿ Об этом, ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Как утверждают источники агентства, оглашение сначала будет длиться один год и может быть продлено.

Послов ЕС проинформировали о принятии решения на заседании во вторник, добавило агентство.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз мобилизует свои ресурсы, чтобы помочь Украине получать и анализировать геопространственные данные.