Bloomberg: ЕС одобрил передачу Украине засекреченной информации
Евросоюз утвердил соглашение с Украиной, которое позволит блоку делиться с Киевом секретной информацией, например спутниковыми снимками. Об этом, ссылаясь на агентство Bloomberg, сообщает Европейская правда.
Как утверждают источники агентства, оглашение сначала будет длиться один год и может быть продлено.
Послов ЕС проинформировали о принятии решения на заседании во вторник, добавило агентство.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз мобилизует свои ресурсы, чтобы помочь Украине получать и анализировать геопространственные данные.