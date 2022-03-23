В Украине подскочили цены на продукты: сколько приходится платить

Рассказываем, насколько изменились цены на продукты в течение марта, сообщает Сегодня.

На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил установить контроль за розничными ценами на некоторые товары. В список в основном вошли социально-важные продукты. Однако на некоторые товары это ограничение уже отменили.

Сайт выяснил, насколько в целом выросли цены на обычные продукты за март по сравнению с февралем.

Незначительный, но рост

Для сравнения данных мы взяли ресурс "Минфин" По его данным, рост цен на продукты в марте 2022 года все же произошел.

"Индекс потребительских цен на продукты питания в целом в марте 2022 года составил 102,04%. По сравнению с предыдущим месяцем цены в среднем выросли на 2,04%. В феврале 2022 года индекс цен на продукты питания по отношению к предыдущему месяцу составлял 104,65%" , – говорится в анализе.

Сколько стоят продукты питания

По состоянию на 22 марта средняя цена на гречку в крупнейших супермаркетах страны 57,60 грн. В феврале среднемесячная стоимость была 50,48 грн.

Цена на масло подсолнечное Олейна рафинированное изменилась не так сильно. Если в феврале средняя цена была 56,83 грн за 850 мл, то в марте – 57,10 грн.

А вот мука наоборот подешевела. За килограмм в феврале в среднем нужно было отдать 22,50 грн. В марте – 21,80 грн.

Такая же ситуация и с сахаром. За 1 кг в феврале – 26,23 грн, а в марте – 26,13 грн.

Подорожание касается и молока. В предыдущем месяце 900 мл Простоквашино 1% стоило 31,36 грн, в этом уже 32,90 грн.

Цены на мясо изменились так:

килограмм куриного филе в феврале – 124,41 грн, в марте – 119,90 грн;

куриное бедро: 97,44 грн – 101,90 грн;

свинина лопатка: 108,39 грн – 114,92 грн;

свинина ошеек 144,61 грн – 149,58 грн.

За 10 штук куриных яиц сейчас нужно в среднем отдать 41 грн против 38,92 грн в предыдущем месяце.

Подорожание коснулось и некоторых овощей:

1 кг картофеля стоил 12,10 грн – сейчас 16,05 грн;

капуста белокочанная: 20,61 грн – 27,43 грн;

лук белый: 37,62 грн – 33,20 грн;

морковь: 15,97 грн – 23,70 грн;

свекла: 17,42 грн – 25,70 грн.

Украинцам будут бесплатно раздавать продукты

Государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, проживающим в зонах активных боевых действий. В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так: