Подоляк прокомментировал информацию об исчезновении Шойгу
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал информацию об исчезновении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова интересным информационным нюансом.
Подоляк отметил, что нет также
"системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов", включая председателей спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина.
"Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства", - написал он в Telegram.
Подоляк добавил, что остался только Лавров, который
"старается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое".
Также в публичном пространстве фигурируют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и российские пропагандисты.
"Песков, периодически искренне верит, что все "по плану спецоперации" и потому обязательно необходимо получить для РФ пятый пакет санкций с нефтяным эмбарго и закрытием мировых портов. И классические российские пропагандисты, продолжающие наговаривать себе вполне конкретные юридические претензии "после"", - заявил Подоляк.