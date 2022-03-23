Подоляк прокомментировал информацию об исчезновении Шойгу

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал информацию об исчезновении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова интересным информационным нюансом.

Подоляк отметил, что нет также "системных и важных протокольных заявлений других тяжеловесов" , включая председателей спецслужб Патрушева, Бортникова, Нарышкина.

"Громче, чем обычно, молчат экономисты – премьер Мишустин, глава ЦБ Набиуллина, министр Решетников. Словом, все намертво исчезли даже из публичного протокольного пространства" , - написал он в Telegram.

Подоляк добавил, что остался только Лавров, который "старается на внешних рынках доказать, что если Россия не будет убивать мирных граждан Украины, Европа может задумать плохое".

Также в публичном пространстве фигурируют пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и российские пропагандисты.