Nestle оставит россиян без KitKat и Nesquik

Швейцарская Nestle пообещала выпускать в России только базовые товары и передавать прибыль гуманитарным организациям, сообщает Новое время.

Об этом говорится в заявлении компании.

В компании заявили, что сосредоточатся на обеспечении населения основными продуктами питания, такими как детское питание и лечебное/больничное питание, а не на получении прибыли.

Nestlé пообещала приостановить работу в России таких брендов как KitKat и Nesquik. Также компания остановила второстепенный импорт и экспорт в Россию и из России, прекратили всю рекламу и приостановили все инвестиции в стране.

В компании заявили, что не рассчитываю получить какую-либо прибыль в РФ в ближайшее время, а также платить в стране налоги. Однако, в случе если прибыль все же будет, ее обещают передать организациям по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее росСМИ также сообщали, что Nestle и Unilever уведомили российских ритейлеров о подорожании своей продукции до 40% с апреля.

В начале марта в Nestle заявили, что прекратят поставки в Россию, кроме товаров первой необходимости.

В качестве примера продукции, импорт которой прекращается, компания назвала капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы Nespresso.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что не смог убедить компанию Nestle свернуть работу в России.

22 марта хакеры Anonymous взломали сайт компании Nestle и разместили в общем доступе более 10 Гб данных с него: пароли сотрудников, рабочие имейлы и информацию партнеров. Это произошло из-за отказа компании уходить с российского рынка.