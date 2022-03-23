ОК "Юг": Россия выпустила пять ракет в сторону Одессы

Во вторник, 22 марта, из Черного моря в сторону Одессы российские оккупанты выпустили пять ракет, ни одна не попала в цель. Об этом сообщил офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, российская армия пытается психологически давить на жителей города и производит обстрел береговой полосы.