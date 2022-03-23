МИД: Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов

МИД: Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов
Фото: wikimedia

Министерство иностранных дел Беларуси объявило о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Они должны покинуть Беларусь в течение 72 часов. Об этом, ссылаясь на сайт ведомства, сообщает Новое время.

"Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями. В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте", — говорится в сообщении.

Также МИД Беларуси объявило, что разрешило безвизовый въезд на территорию страны из Украины до 15 апреля включительно "украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий".

Кроме того, Беларусь, которая поддерживает полномасштабную войну России против Украины, обвинила Киев в "многочисленных недружественных действиях".

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Беларусь высылает 12 украинских дипломатов.

"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно. После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", — заявил он.

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