МИД: Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов

Министерство иностранных дел Беларуси объявило о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Они должны покинуть Беларусь в течение 72 часов. Об этом, ссылаясь на сайт ведомства, сообщает Новое время.

"Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями. В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте" , — говорится в сообщении.

Также МИД Беларуси объявило, что разрешило безвизовый въезд на территорию страны из Украины до 15 апреля включительно "украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий" .

Кроме того, Беларусь, которая поддерживает полномасштабную войну России против Украины, обвинила Киев в "многочисленных недружественных действиях" .

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Беларусь высылает 12 украинских дипломатов.