МИД: Беларусь высылает из страны 12 украинских дипломатов
Министерство иностранных дел Беларуси объявило о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Они должны покинуть Беларусь в течение 72 часов. Об этом, ссылаясь на сайт ведомства, сообщает Новое время.
"Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями. В связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте", — говорится в сообщении.
Также МИД Беларуси объявило, что разрешило безвизовый въезд на территорию страны из Украины до 15 апреля включительно
"украинцам и гражданам других иностранных государств, пытающимся покинуть зону боевых действий".
Кроме того, Беларусь, которая поддерживает полномасштабную войну России против Украины, обвинила Киев в
"многочисленных недружественных действиях".
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Беларусь высылает 12 украинских дипломатов.
"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг по отношению к Украине. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно. После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. У наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси", — заявил он.