Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в рубли. Курс рубля и цены на газ в Европе отреагировали ростом, сообщает Новое время.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли" , — заявил российский диктатор.

Он также заявил, что в сложившихся условиях Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

По данным Московской биржи, после этого сообщения, в моменте доллар падал ниже 95 рублей. Стоимость газа в Европе растет более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что Германия будет покупать газ у Катара, чтобы снизить зависимость от российских поставок.