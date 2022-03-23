Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли
Российский диктатор Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в рубли. Курс рубля и цены на газ в Европе отреагировали ростом, сообщает Новое время.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.
"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли", — заявил российский диктатор.
Он также заявил, что в сложившихся условиях Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.
По данным Московской биржи, после этого сообщения, в моменте доллар падал ниже 95 рублей. Стоимость газа в Европе растет более чем на 10%.
Ранее сообщалось, что Германия будет покупать газ у Катара, чтобы снизить зависимость от российских поставок.