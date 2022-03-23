VN Express: Вьетнам приостанавливает полеты в Россию

Авиакомпания Vietnam Airlines с 25 марта приостанавливает полеты между Ханоем и Москвой на неопределенный срок, сообщает Интерфакс.

"Vietnam Airlines приостанавливают выполнение рейсов по маршруту Ханой-Москва до дальнейшего уведомления из-за необходимости пересмотреть процедуры и правила страхования самолетов, направляющихся в Россию", - говорится в сообщении .

Как отметили в авиакомпании, пассажирам вернут деньги за билеты или предложат обменять их на рейсы по другим маршрутам.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы у нас появилась возможность возобновить полеты в Россию как можно скорее", - приводит портал слова из пресс-релиза Vietnam Airlines .

Vietnam Airlines возобновила перелеты в Москву в конце января после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. В столицу России выполнялся один рейс в неделю.