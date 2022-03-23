ВК "Восток": В Харьковской области сбили два самолета РФ
В небе над Харьковской областью утром 23 марта сбили еще два самолета российских оккупантов, сообщает воздушное командование "Восток".
В сообщении отметили, что юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.
"Благодаря зенитным ракетным комплексам Воздушных Сил уже традиционно изо дня в день на этом направлении враг теряет свои самолеты. Сегодня утром воины противовоздушной обороны "приземлили" еще две птички оккупантов, несшие смерть мирным городам", - говорится в сообщении.