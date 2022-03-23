Байден считает реальной угрозу применения РФ химоружия в Украине

Президент США Джо Байден предупредил в среду, что угроза применения Россией химического оружия в ходе агрессии против Украины "реальна", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил, покидая Белый дом для визита в Европу, где американский лидер проведет встречи с коллегами из ЕС, чтобы выработать новые шаги Запада для поддержки Украины.

На вопрос журналиста CNN Джереми Даймонда об угрозе применения химического оружия в Украине Байден сказал:

"Я думаю, что это реальная угроза".

Он также пообещал высказать свои опасения европейским лидерам:

"Я скажу это им в лицо, я скажу все, что должен сказать, я скажу это, когда доберусь туда. Но я буду рад поговорить с вами, ребята, когда вернусь".

Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО обсудят реагирование на возможное применение Россией химического, биологического, ядерного и кибероружия.

Россия ищет любые возможности найти и зафиксировать на международных площадках объяснения своего масштабного и кровавого вторжения в Украину. В Офисе президента не исключают, что РФ применит химическое оружие.