В Генштабе ВСУ отчитались о военной обстановке в Украине

В Генштабе Вооруженных сил Украины отчитались о ситуации в Украине по состоянию на 23 марта. Наши защитники сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти, сообщает УНИАН.

Так, на Полесье российские войска пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку после полученных потерь. Захватчики пытались продвинуться в район населенного пункта Тетеревское, но из-за ограниченных сил операция провалилась и они вынуждены были отступить.

На Волынском направлении активных действий противника не обнаружено. Частично подтверждается возврат отдельных подразделений республики Беларусь в пункты постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины.

На Северщине из-за неудачной попытки блокировать Чернигов, противник пытается восстановиться после значительных потерь и организовать логистическое обеспечение своих подразделений.

На Броварском направлении оккупанты продолжают инженерные работы, минуют местность и гражданские объекты. Враг продолжает удерживать блокпосты на путях логистического обеспечения в районах н.п. Новый Быков, Лосиновка, Большая Дорога, Монастырище, Берестовец, Прохоры, Талалаевка, Макеевка.

На Слобожанском направлении подразделения российских оккупантов сосредотачивают усилия на блокировании городов Харькова и Сум и восстановлении потерь личного состава.

В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожено до 60% личного состава и военной техники оккупационных подразделений.

На Донецком направлении целью РФ остается установление контроля над Рубежным, Северодонецком, Попасной, Верхнеторецким, Марьинкой и Мариуполем. Успехов враг не имеет, несет потери.

На Таврическом направлении существенных изменений не обнаружено. На временно оккупированной территории АР Крым в районе Джанкоя зафиксировано прибытие и сосредоточение личного состава и военной техники подразделений вооруженных сил российской федерации.

На Южнобугском направлении противник активных действий не ведет, усиливает инженерное оборудование позиций.

По данным Генштаба, противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением. Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, на отдельных направлениях заставляют противника отойти.