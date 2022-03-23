Подоляк: Россия открыла новый антиевропейский фронт

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на решение Путина перевести все контракты "Газпрома" на поставку газа в Европу в рубли.

Об этом он написал в Twitter.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение" , - написал Подоляк.

Он отметил, что это второй шаг к эскалации, а первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине.