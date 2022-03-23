ВСУ: белорусские военные намерены сдаваться в плен

Некоторые белорусские военные планируют сдаваться в плен, если их отправят в Украину участвовать в полномасштабном вторжении России. Об этом заявил пресс-офицер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире всеукраинского марафона, сообщает Новое время.

"Украинские ВСУ готовы к любому развитию [событий], и врагу на территории Украины делать нечего. Белорусские военные об этом прекрасно знают. Они уже пробуют связываться с нашими представителями власти и будут предупреждать — если у них будет „вылазка“ к нам, они сразу будут нам звонить и сдаваться в плен. Есть такая предварительная информация" , — рассказал он.

Говоря о состоянии российских оккупантов в Украине, Фитьо сообщил, что они деморализованы, у них большие проблемы с логистикой, а «тактике и наступательным действиям приходит конец». Он добавил, что украинские защитники, наоборот, воодушевлены и успешно уничтожают технику и живую силу противника.

"Тактика врага сейчас совершенно изменилась. Как столетия назад действовала орда, так и они сейчас [действуют]. Они просто все уничтожают, всю западную цивилизацию хотят уничтожить. Для них все, что у нас считалось обычным бытом, это предметы роскоши, которых они не имели" , — рассказал спикер.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности опубликовал три записи разговоров украинцев с белорусскими военными. Двое из них сейчас находятся на украинско-белорусской границе, третий ушел из армии в 2011 году. На одной из записей белорусских военный говорит, что они «думают отказаться всей ротой, как только перейдут [границу]».