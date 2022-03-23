Разведка: российские олигархи хотят остановить Путина

Крупные российские бизнесмены раздражены политикой президента РФ Владимира Путина и ищут пути воздействия на него. Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины, сообщает Корреспондент.

По имеющейся информации﻿, в Москве прошла встреча российского предпринимателя Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича, в ходе которой Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина.

Санкции, наложенные на РФ и конкретных лиц из-за войны в Украине, больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

Также в ГУР отметили, что представители российского бизнеса ищут пути воздействия на президента или его близкое окружение из силового блока.

"Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина" , - подчеркнули в разведке.

Авен российский политик и бизнесмен, президент ОАО Альфа-Банк. По версии Forbes, в 2021 году он занял 30-е место в списке 200 самых богатых бизнесменов России, обладая личным состоянием в 5,3 миллиарда долларов.

Машкевич - казахстанский миллиардер, родом из Кыргызстана. Имеет гражданство Канады, проживает в Тель-Авиве. По версии Forbes, в 2016 году его состояние составляло 1,5 миллиарда долларов.