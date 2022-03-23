НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от ядерных угроз

В столице Бельгии Брюсселе на саммите лидеров НАТО, который состоится 24 марта, будет согласовано предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, сообщает Корреспондент.

"Я ожидаю, что завтра союзники согласуют предоставление дополнительной поддержки Украине. Это включает помощь в сфере кибербезопасности, а также оборудование, которое поможет Украине защититься от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз" , - цитирует The Telegraph заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, в Североатлантическом альянсе обеспокоены применением химического или биологического оружия.