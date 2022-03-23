Мэр Ирпеня: оккупанты применили под Киевом запрещенные фосфорные боеприпасы
Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе городов Гостомель и Ирпень Киевской области 22 марта. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, сообщает Новое время.
"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские захватчики применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы", — написал он в Telegram.
Мэр Ирпеня уточнил, что ориентировочная зона поражения — Гостомель-Ирпень.
"Использование таких видов оружия врагами против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года", — добавил он.