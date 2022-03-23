Мэр Ирпеня: оккупанты применили под Киевом запрещенные фосфорные боеприпасы

Оккупанты применили фосфорные боеприпасы в районе городов Гостомель и Ирпень Киевской области 22 марта. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, сообщает Новое время.

"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские захватчики применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы" , — написал он в Telegram.

Мэр Ирпеня уточнил, что ориентировочная зона поражения — Гостомель-Ирпень.