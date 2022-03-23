ЕСПЧ возобновил рассмотрение исков против РФ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновил рассмотрение исков против России, отменив предыдущее решение главы Суда от 16 марта этого года о приостановлении рассмотрения всех исков против Российской Федерации.﻿ Об этом говорится в постановлении Пленума Суда от 22 марта о последствиях прекращения членства России в Совете Европы, сообщает Укринформ.

Как рассказали изданию в пресс-службе Суда, в частности, учитывая статью 58 Европейской конвенции по правам человека, ЕСПЧ постановил, что Российская Федерация перестает быть высокой Договаривающейся стороной Конвенции с 16 сентября 2022 года.

Суд сохраняет за собой юрисдикцию для рассмотрения исков против Российской Федерации относительно действий и бездействия, которые могут представлять нарушение Конвенции, имевшие место до 16 сентября 2022 года.

Приостановление рассмотрения всех заявлений против Российской Федерации по решению, принятому председателем Суда от 16 марта 2022 года, отменяется безотлагательно.

Эта резолюция не наносит ущерба рассмотрению какого-либо юридического вопроса, связанного с прекращением членства российской федерации в Совете Европы.