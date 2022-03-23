ЕС выделил Украине 1 млрд евро на оборону

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.﻿ Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время брифинга, сообщает Новое время.

"ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира" , — сказал он.

Европейский Союз начал финансировать закупку летального оружия для Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Впервые в истории это делают для страны, которую атаковали.