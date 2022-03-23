ЕС выделил Украине 1 млрд евро на оборону
Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель во время брифинга, сообщает Новое время.
"ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира", — сказал он.
Европейский Союз начал финансировать закупку летального оружия для Украины на фоне полномасштабного вторжения России. Впервые в истории это делают для страны, которую атаковали.