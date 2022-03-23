ГИЯРУ: на ЯПУ "Источник нейтронов" в Харькове нашли снаряд Смерч
На площадке ядерной подкритической установки Источник нейтронов в Харькове обнаружили предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 Смерч. Об этом заявила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), сообщает Новое время.
Наличие на территории неразорванного снаряда «создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости от ядерной установки».
В зоне ядерной установки постоянно ведутся боевые действия. В настоящее время повреждений, которые влияли бы на безопасность, нет, но есть многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.
Работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда невозможны из-за постоянных боевых действий в районе расположения ядерной установки.
"По уточненной информации, на завершающей стадии осмотра площадка в очередной раз попала под обстрел. Последствия будут уточнены после нормализации ситуации и отсутствия опасности для персонала", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что ЯПУ Источник нейтронов уже попадала под обстрелы 6 и 10 марта.
Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительная остановка») с 24 февраля 2022 года. Внешнее электроснабжение ЯПУ Источник нейтронов отсутствует, но из-за постоянных обстрелов площадки отсутствует возможность его восстановить.
"Обращаем внимание, что ЯПУ Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", — добавили в ГИЯРУ.
В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибли 15,6 тыс. оккупантов.