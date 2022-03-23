ГИЯРУ: на ЯПУ "Источник нейтронов" в Харькове нашли снаряд Смерч

На площадке ядерной подкритической установки Источник нейтронов в Харькове обнаружили предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 Смерч.﻿ Об этом заявила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ), сообщает Новое время.

Наличие на территории неразорванного снаряда «создает потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости от ядерной установки».

В зоне ядерной установки постоянно ведутся боевые действия. В настоящее время повреждений, которые влияли бы на безопасность, нет, но есть многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.

Работы по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда невозможны из-за постоянных боевых действий в районе расположения ядерной установки.

"По уточненной информации, на завершающей стадии осмотра площадка в очередной раз попала под обстрел. Последствия будут уточнены после нормализации ситуации и отсутствия опасности для персонала" , – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ЯПУ Источник нейтронов уже попадала под обстрелы 6 и 10 марта.

Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим «длительная остановка») с 24 февраля 2022 года. Внешнее электроснабжение ЯПУ Источник нейтронов отсутствует, но из-за постоянных обстрелов площадки отсутствует возможность его восстановить.

"Обращаем внимание, что ЯПУ Источник нейтронов, как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий" , — добавили в ГИЯРУ.

В среду, 23 марта, завершается четвертая неделя с начала полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля погибли 15,6 тыс. оккупантов.