Большинство украинцев оптимистично высказались о послевоенном восстановлении страны

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены по восстановлению страны после войны – 51% считают, что хватит 5 лет, 13% - до года. ﻿Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Украина в условиях войны", целью которого было исследовать, каким образом война изменила привычную жизнь наших граждан, сообщает УНИАН.

"Более уверены в этом на западе страны, молодежь и те, кто вынужденно покинул свой город. Молодежь обычно более оптимистично настроена. На Западе, в отличие от Востока, война не нанесла существенных разрушений и позволила в большей степени сохранить привычную жизнь, что тоже добавляет оптимизма. Люди, которые покинули свои дома, живут надеждой, что с их домом все будет хорошо" , - говорится в опросе.

При этом украинцы также готовы не только ждать, но и приобщиться к восстановлению страны – 61% хотят финансово поддержать или пойти работать на стройку. 33% хотели бы, но не имеют такой возможности. И лишь 5% считают, что это дело исключительно власти. Планы о восстановлении Украины объединяют украинцев, большинство занимает консолидированную, проактивную позицию и указывает на коллективную ответственность. Больше к восстановлению готовы присоединиться жители центра, в возрасте от 18 до 50 лет и те, кто покинули свой город.

90% опрошенных считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна Россия. Кроме этого, 21% украинцев считают, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% - международные организации, 12% – США и только 10% - Украина.

Опрос проведен 19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.