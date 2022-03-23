Столтенберг назвал Беларусь сообщником России

Беларусь с первого дня вторжения в Украину является сообщником России. Об этом заявил в среду, 23 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Корреспондент.

"Даже до ее начала, потому что Беларусь позволила использовать свою территорию для мобилизации больших подразделений (РФ) для вторжения в Украину. Беларусь продолжает помогать в захвате посредством предоставления территории, военной инфраструктуры, а также позволяя России использовать воздушное пространство для атак против украинского гражданского населения. Беларусь уже вовлечена, поддерживая российское вторжение. Мы призываем Беларусь это прекратить и чтобы Россия более ее не использовала для ведения этой брутальной войны против соседа – Украины" , - заявил Столтенберг.