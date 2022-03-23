ГСЧС: в Харькове под завалами ОДА нашли уже 24 погибших

В Харькове под руинами областной госадминистрации, здание которой российские войска обстреляли 1 марта, через три недели обнаружили тела 24 погибших.﻿ Об этом заявил официальный представитель Главного управления ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко, сообщает Укринформ.

"Со дня обстрела Харьковской областной администрации на улице Сумской из-под завалов достали тела 24 погибших. Разбор завалов продолжается" , - цитирует Суспільне заявление Василенко.

Как сообщалось, в первый день появилась информация о семи погибших, позднее - о десяти. Окончательной информации до сих пор нет, работы по разбору завалов продолжаются.