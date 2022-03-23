ГУР: план РФ по отправке сирийцев в Украину не выполняется

Сирия не выполняет обещание о привлечении боевиков в войну в Украине на стороне России. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригады в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировкой в ​​южных провинциях Сирии).

Во время встречи российский генерал потребовал сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины.

Сирийский полковник не дал четкого ответа, но пообещал выйти на связь после консультаций «с другими представителями руководящего состава 8-бригады».

На сегодняшний день предварительные обещания сирийских властей о системных поставках наемников для российской армии не выполняются. Обещанную «легкую прогулку» изменили сообщения об упорных боях и высоких потерях россиян. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия, отмечают в разведке.

Известно, что российские оперативники также пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.