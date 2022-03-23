Харьковская ОВА: РФ готовит провокации, чтобы обвинить ВСУ

Россия готовит очередную порцию провокаций: будут атаковать гражданские объекты на собственной территории, чтобы обвинить в этом Вооруженные Силы Украины. Об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

"Есть информация, что россияне будут атаковать свои территории, особенно гражданские объекты, а затем обвинять в этом вооруженные силы Украины. Эти действия россиян направлены исключительно на дискредитацию Украины и наших защитников" , - отметил глава ОВА в Телеграме.

Он призвал не верить этой лжи: Вооруженные Силы Украины никогда не нанесут ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирным жителям, как это делают рашисты.

Как сообщалось ранее руководитель пограничной Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что в селе его региона взорвался снаряд, выпущенный будто бы с территории Украины, есть пострадавшие.

Ранее эксперты говорили об опасности провокаций с российской стороны в целях усиления мобилизационного потенциала российского населения.