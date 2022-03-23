WP: Израиль запретил продавать Украине шпионскую программу Pegasus

Израильские военные не позволили Украине приобрести шпионскую программу Pegasus из-за опасений реакции России, сообщает УНИАН.

Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники и представителей западной разведки. Чиновники в Израиле боятся шагов, которые повлекут конфронтацию с Россией.

Pegasus - это одна из самых сложных шпионских программ для смартфонов. Софт разработала компания NSO Group. После заражения систем Android или iOS смартфоны превращаются в полноценные устройства слежения.

Агентство контроля за оборонным экспортом Израиля отклонило лицензию, которая позволяет NSO Group продать по Украине. Считается, что это произошло еще в 2019 году, но точное время неясно.

Министерство обороны Израиля признало, что учитывает широкий спектр факторов при выдаче лицензии на Pegasus.

"Политические решения по экспортному контролю учитывают безопасность и стратегические соображения, которые включают соблюдение международных договоренностей" , – говорится в сообщении.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в общении с изданием не подтвердил намерение Украины купить ПО Pegasus, но признал, что государство находится в поисках израильских технологий.

"Правительство Израиля сейчас не участвует в обсуждениях наступательных технологий, но мы ведем постоянные переговоры со многими израильскими компаниями. У нас достаточно возможностей, чтобы выигрывать (войну с РФ, – ред.)" , – сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин установил для командования армией РФ новые сроки "победы". Глава Российской Федерации приказал достичь поставленных задач с 21 апреля по 7 мая.